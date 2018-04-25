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Я.Наркевич обещает до вечера предложить расписание рейсов застрявшим литовцам

Фото pixabay.com

Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что для граждан, желающих вернуться в Литву самолётами расписание рейсов может быть готово к вечеру вторника.

Литовцев, находящихся в отдалённых государствах, министр призвал приложить все усилия, чтобы добраться до Европы.

«По коммерческим полётам идет интенсивная работа, сбор информации, где какие полёты нужны, мы говорим с агентствами, к вечеру должен быть составлен график и предоставлена возможность купить билеты»,  – сказал журналистам в сейме Я. Наркевич во вторник.

В понедельник МИД сообщил, что примерно 2 тыс. граждан Литвы информировали диппредставительства, что из-за ограничений передвижения не могут вернуться на родину.

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 Больше всего литовцев застряли в Испании.

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