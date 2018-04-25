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Я. Наркевич: переориентацией грузов Беларусь навредит только себе

Nuotrauka portofklaipeda.lt

После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко переориентировать белорусские грузы из Клайпедского порта в другие порты, министр транспорта Литвы заявил, что в настоящее время изменений в перевалке грузов через Литву нет, однако, по его мнению, политические решения Минска навредят только экономике самой Беларуси и ее людям.

«Сегодня никаких сбоев в движении грузов нет. Будет нелогично и плохо, если будут приниматься решения, которые могут навредить благополучию самих белорусов. Так как перенаправление или подобные политические решения навредили бы положению жителей Беларуси», — сказал BNS Ярослав Наркевич.

Министр транспорта утверждает, что не видит возможностей для легкой переориентации белорусских грузов в другом направлении.

«Мы анализировали ситуацию, она очевидна, что других альтернатив на сегодня нет, чтобы можно было бы пользоваться или из Латвии, или из Санкт-Петербурга. С этим вот такая ситуация», — заявил министр.

Всё же Я. Наркевич признал, что для Литвы потерять крупную долю транзитных грузов было бы болезненно. 

«Грузопотоки — для железной дороги — это пятая часть всех грузов, для Клайпедского морского порта — перевалка грузов свыше 16 (млн — BNS) тонн. Это, конечно, значительная цепочка движения товаров. Но мы должны оценивать ситуацию на сегодняшний день — она не изменилась», — отметил министр. 

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов. 

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