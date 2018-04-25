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Я.Наркевич разрешил подписать договор об электрификации железной дорги

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TOP,Новости,Транспорт

Я.Наркевич разрешил подписать договор об электрификации железной дорги

  • Фото litrail.lt

Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич заявил, что разрешил государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) подписать договор об электрификации участков железных дорог стоимостью 363 млн евро с испанской компанией Elecnor.

Он сказал, что лица, ответственные за неэффективность конкурса и убытки проекта получат оценку, однако смена правления компании не рассматривается. 

«Следует оценить то, что продление конкурса с 6 месяцев до 2 лет привело нас к такой ситуации, при которой без возможности осуществить эти закупки Литва практически утрачивает возможность получить более 200 млн евро помощи ЕС», – заявил Я. Наркевич на пресс-конференции в четверг.

«Сегодня я подписал разрешение на осуществление конкурса электрификации», – добавил он.

По словам министра, аудит конкурса еще не завершился. В предварительных выводах говорится, что конкурс проходил неэффективно, его процедуры затянулись вместо планировавшихся 6 месяцев на два года, а стоимость договора увеличилась на треть. 

Lietuvos gelezinkeliai подпишет договор с победителем конкурса – консорциумом Inabelec, в который входит принадлежащий испанской группе по строительству инфраструктуры Elecnor, а также инженерная компании Instalaciones Inabensa из группы Abengoa. 

Предcтавитель Lietuvos gelezinkeliai по связям с общественностью Мантас Дубаускас сказал BNS, что договор с Inabelec планируется подписать после истечения срока обжалования конкурса.

«Четверг является последним днем для подачи жалобы. Если это не будет сделано, договор с победителем будет подписан в ближайшее время», – сказал BNS М. Дубаускас.

Оставшийся на втором месте участник конкурса – испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios предложила цену в 323 млн евро, что на 40 млн меньше победившего предложения. 

Комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, в декабре позволила Lietuvos gelezinkeliai подписать договор с Elecnor.

Lietuvos gelezinkeliai намерена завершить проект вовремя, то есть до конца 2023 года. В таком случае помощь ЕС не будет утрачена.  

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