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TOP,Новости,Политика

Я.Наркевич усомнился в законности действий людей, бросивших обвинения в его адрес

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич утверждает, что реконструкция родительского дома в Тракай могла обойтись почти в 150 тыс. литов (около 44 тыс. евро), а не в 400 тыс. литов, как сообщалось публично.

В четверг, отвечая в сейме на вопросы депутатов, министр сказал, что у него есть часть документов, обосновывающих оплату за работу, он также усомнился в законности действий людей, бросивших обвинения в его адрес. 

«Реконструкция дома моих родителей в те времена могла стоить около 150 тыс. литов, то есть утепление дома, замена окон, крыши, оборудование мансарды. Кроме того, работы выполняли различные компании, а не только одна упомянутая, некоторые работы мы выполняли сами, руками членов семьи», – сказал Я. Наркевич.

Он сказал, что якобы вынужден собирать документы и выяснять ситуации по поводу ремонтных работ, проведенных 10-12 лет назад, кроме того, они длились не один год — с 2008 по 2010 годы. Тогда дом официально принадлежал родителям политика, но он также проживал в нем с семьей. Сейчас этот дом – собственность Я. Наркевича.

Министр рассказал, что в апреле этого года на имя его супруги Ирены Наркевич было получено требование «заплатить мнимый долг, который истцу передала обанкротившаяся компания Рибникова». 

Политик обратил внимание на то, что имена его жены и матери совпадают. 

«Поскольку мы в принципе не знаем, о каком долге, якобы имевшим места, идет речь, я несомненно, попытался позвонить ему и выяснить, в чем тут дело. Однако ответа не было, я написал сообщение, чтобы мне перезвонили»,  – пояснил в суде Я. Наркевич, отвечая на вопрос о якобы оказанном давлении на своего приятеля, бизнесмена Александраса Рибниковаса.

Последний публично обвинил министра в создании коррупционной схемы, чтобы в обмен на победу на конкурсе публичных закупок компания А. Рибниковаса Sodziaus bustas реконструировала дом Я. Наркевича. 

Предприниматель утверждает, что крестный отец его дочери Я. Наркевич предложил ему такую схему, обещая позднее вернуть деньги, однако заплачено лишь 8 тыс. литов, и политик остался должен около 400 тыс. литов (116 тыс. евро) за реконструкцию дома.

В четверг Я. Наркевич выразил удивление тем, что администратор банкротства Sodziaus bustas, обнаруживший долг такого размера, не обратился в суд за взысканием средств, а передал права востребования долга. 

«Мало того, что лицо, купившее долг, как публично сообщается – адвокат, (…) не требовало возврата якобы имеющегося долга более пяти лет», – отметил политик.

Министр утверждает, что получил требование уплатить долг от Валдаса Бивайниса. По его словам, это лицо в 2007 года вместе с консерваторами участвовало в муниципальных выборах. 

Востребование упомянутого долга В. Бивайнис основывает на договоре о передаче права востребования долга от 5 февраля 2015 года.  

Министр повторил, что против него ведется клеветническая кампания, и поэтому он не намерен уходить в отставку с поста министра транспорта. 

Литовское радио и телевидение LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

По данным Отдела журналистских расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять — в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

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