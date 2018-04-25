Я.Наркевич: вопрос о смене правления Lietuvos gelezinkeliai не рассматривается

В минувший четверг в Комитете по экономическим вопросам в сейме, отвечая на вопрос о том, не намерен ли министр отозвать и правления Lietuvos gelezinkeliai, а также компании дорожного надзора Keliu prieziura, она сказал, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть.

Министр заверил, что аудит конкурса электрификации Вильнюсского железнодорожного узла и линии Кайшядорис-Клайпеда не является поводом для увольнения правления Lietuvos gelezinkeliai.

Поскольку объявленный два года Lietuvos gelezinkeliai конкурс на работы на сумму почти 250 млн евро пробуксовывает, по поручению министра проводится его аудит. В конце октября Я. Наркевич заявлял BNS, что выясняются последствия возможного прекращения конкурса.