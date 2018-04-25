Я.Наркевич: застрявшие за границей литовцы смогут вернуться через Варшаву в пятницу

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Граждане Литвы, застрявшие за границей, смогут вернуться на родину пересадочным рейсом через Варшаву, сообщил министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

«По соглашению, нашим гражданам можно будет прилететь в Варшавский аэропорт, оттуда организуется рейс в Вильнюс. Он планируется на 20-ое число (на пятницу – BNS)», – заявил на пресс-конференции в четверг Я. Наркевич.

«Если еще кто-то прилетит в Варшаву другими авиакомпаниями, то 20 числа можно будет прилететь в Вильнюс», – добавил он.

Министр также сказал, что в пятницу планируется рейс для репатриантов из Франции – одни рейс уже полон (на него зарегистрировались 220 пассажиров), на втором еще есть места (86).

В четверг в Литву также должен прибыть 180-местный самолет из Амстердама, между тем, рейс из Лондона организуется в субботу.

В четверг будет рейс из Валенсии, на который зарегистрировались 186 граждан, также 23 марта планируется рейс с Бали, сообщил министр.

В целом по причине закрытия границ из-за коронавируса за границей могли застрять до 6 тыс. граждан Литвы, около тысячи уже должны были вернуться, заявил в четверг утром министр иностранных дел Линас Линкявичюс.