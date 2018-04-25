Я.Неверович: премьер низко пал, формулируя необоснованные обвинения

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявил, что обвинения премьера Саулюса Сквярнялиса в дискриминации по национальному признаку являются необоснованными, а глава правительства низко пал.

«Прежде всего, когда я читал интервью премьер-министра, то признаюсь, мне было очень грустно. Мне было очень грустно потому, что председатель Правительства Литовской Республики так низко пал и формулирует такие необоснованные обвинения», – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas старший советник Г. Науседы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярослав Неверович.

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил порталу delfi.lt, что «фон дискуссий» по министру транспорта Ярославу Наркевичу «становится похожим на дискриминацию по национальному признаку», однако напрямую президента не обвинял.

«Я не обвиняю премьера, но считаю, что это похоже на попытку использовать вопрос нацменьшинств для прикрытия его проблем», – утверждает советник президента.