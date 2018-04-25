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TOP,Новости,Политика

Я.Неверович: премьер низко пал, формулируя необоснованные обвинения

  • Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявил, что обвинения премьера Саулюса Сквярнялиса в дискриминации по национальному признаку являются необоснованными, а глава правительства низко пал.

«Прежде всего, когда я читал интервью премьер-министра, то признаюсь, мне было очень грустно. Мне было очень грустно потому, что председатель Правительства Литовской Республики так низко пал и формулирует такие необоснованные обвинения», – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas старший советник Г. Науседы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярослав Неверович. 

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил порталу delfi.lt, что «фон дискуссий» по министру транспорта Ярославу  Наркевичу «становится похожим на дискриминацию по национальному признаку», однако напрямую президента не обвинял. 

«Я не обвиняю премьера, но считаю, что это похоже на попытку использовать вопрос нацменьшинств для прикрытия его проблем», – утверждает советник президента.

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Он также заявил, что в Польше высказывание С. Сквярнялиса не должны оценивать серьезно: «Это абсолютная чушь, низкий уровень».

В понедельник же Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства. 

Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия.

«В своем заявлении президент говорил лишь о партийных соратниках, никакого национального вопроса президент не поднимал. Это премьер-министр начал собирать материал, собирать какие-то справки о том, какой там национальный состав. Не президент так сформировал этот вопрос», – акцентировал советник главы государства.

С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

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