Ядерное оружие США могут разместить в Восточной Европе — Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил размещением ядерных вооружений в Восточной Европе. Об этом он заявил на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине, — сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, это может произойти, если Германия откажется принимать у себя американские ядерные силы.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — отметил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что в мире началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшего уровня за 40 лет.