Япония откажется от выбросов парниковых газов к 2050 году

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Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов, которые вызывают потепление климата на планете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте.

«Страна к 2050 году сведет к нулю выбросы парниковых газов. Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа», — отметил Ёсихидэ Суга.

По словам премьер-министра, его правительство намерено проводить политику, которая сочетает поощрение экономического развития и защиту окружающей среды. «Изменение структуры промышленности в этом направлении станет новым мощным фактором роста», — сказал он.