Япония поставит Украине БПЛА и средства химзащиты

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил 19 апреля, что Япония поставит Украине средства химзащиты и беспилотные летательные аппараты.

Согласно заявлению министра, данное решение было принято после получения соответствующего запроса от властей Украины.

Также 19 апреля в рамках экономических санкций против России в Японии вступил запрет на импорт 38 российских товаров, включая водку и некоторые лесоматериалы.

12 апреля министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций в отношении 398 граждан России, 26 предприятий и двух банков РФ.

Японский МИД уточнил, что также вводится запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.