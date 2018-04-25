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Япония предложила России заключить мирный договор

Фото kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Об этом он сказал на панельной сессии Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) во Владивостоке, сообщает Интерфакс в четверг, 5 сентября.

«Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран», – призвал японский премьер.

Абэ добавил, что больше «нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем». «Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», – сказал он.

Премьер также призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между странами. Он отметил, что все больше японцев хотят посетить Владивосток и уже две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Владивостоком и Токио.

Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года. Он отметил, что «есть масса вопросов», связанных с военными обязательствами Японии перед США, и их нужно учитывать.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Абэ в четверг обсудили вопрос мирного договора, но переговоры по этой теме «находятся в том же состоянии». Они договорились, что форматы, которые уже работают, продолжат работу.

Как известно, Япония готова заключить мирный договор с Россией, но только после решения проблемы «северных островов» – южнокурильских Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые Токио считает оккупированными.

В Москве настаивают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет нынешней России над ними оспорить невозможно. Также российские власти считают, что с учетом обязательств Японии перед США, на этих островах, в случае их передачи Токио, могут появиться американские военные базы.

Напомним, в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме Путин предложил Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

korrespondent.net

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