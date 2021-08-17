Япония продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавирусной инфекции

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Правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за COVID-19, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур. Об этом во вторник на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

«Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока», — отметил он, добавив, что в семи префектурах режим ЧС будет введен с 20 августа. Еще в десяти префектурах страны будут введены усиленные меры против распространения нового коронавируса. Таким образом с 20 августа режим ЧС в Японии будет действовать в 13 префектурах, включая Токио, а режим усиленных мер — в 16 префектурах.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой неделе страна перешагнула барьер 1 млн заразившихся за все время пандемии. Сейчас этот показатель уже увеличился почти на 160 тыс. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 960 тыс. заразившихся, более 1,6 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.