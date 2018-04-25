Япония пытается предотвратить демографический кризис

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Уровень рождаемости в Японии остается неизменно низким, несмотря на ряд государственных инициатив, поощряющих пары создавать большие семьи.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга дал надежду парам, которые хотят завести ребёнка. Он пообещал, что в скором времени дорогостоящее лечение бесплодия в стране будет покрываться медицинской страховкой.

Суга, вступивший в должность в сентябре, назвал демографический кризис серьезной проблемой для Японии и повторил свою решимость бороться с низкой рождаемостью во время своего первого выступления в парламенте.

«Чтобы поддержать семьи, которые хотят иметь детей, мы сделаем лечение бесплодия применимым к страхованию», — заявил политик.

Бесплодие официально не признано заболеванием в Японии, поэтому лечение доступно только в частном порядке. Пары платят несколько сотен тысяч иен ​​- что эквивалентно тысячам долларов — за один сеанс лечения, при этом многие пары платят миллионы иен в течение нескольких лет за несколько циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Медицинская страховка позволит таким семьям оплачивать около 30% всех расходов.

Несмотря на ряд правительственных инициатив, направленных на поощрение семейных пар к созданию больших семей , уровень рождаемости в Японии остается неизменно низким. Число новорожденных впервые упало ниже 1 миллиона в 2016 году и до рекордно низкого уровня в 865 000 в 2019 году. Эксперты прогнозируют, что общее количество рождённых детей в этом году будет еще ниже. Если эта тенденция сохранится, население Японии, которое в настоящее время составляет 126 миллионов человек, по прогнозам, упадет ниже 100 миллионов в 2053 году и до чуть более 88 миллионов в 2065 году, когда более 38% населения будет в возрасте 65 лет и старше, согласно прогнозам Национального института исследований населения и социального обеспечения.

Несмотря на стоимость и отсутствие регулярных посещений клиник, лечение бесплодия стало популярным вариантом для растущего числа женщин, которые решили выйти замуж и иметь детей в более позднем возрасте, с тех пор как в Японии в 1983 году были зарегистрированы первые роды с помощью ЭКО. Новый премьер-министр планирует ввести ЭКО и другие методы лечения бесплодия в национальную систему медицинского страхования, возможно уже в 2022 году.