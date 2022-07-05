Япония расширила санкции против РФ

Под санкции также подпали председатель правления АО Росгеология Сергей Горьков, гендиректор ПАО Объединенная авиастроительная корпорация (MOEX: UNAC) Юрий Слюсарь.

Кроме того, санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.

Также в санкционный список внесены т.н. глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан.

Под японские санкции подпали шесть компаний из России — АО Концерн ВКО Алмаз-Антей, Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Помимо прочего Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Беларуси.

Среди них Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании Сухой), НИИ Градиент, Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В числе белорусских организаций — ОАО Агат-систем, ЗАО Белтехэкспорт, Минский завод колесных тягачей, ООО Оборонные инициативы и Внутренние войска МВД Беларуси.

Напомним, в конце июня Япония заморозила активы еще 70 российских физических и юридических лиц, а также запретит импорт российского золота.

Также правительство Японии запретило поставлять в Россию высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и квантовые компьютеры.