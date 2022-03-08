Япония расширила санкции против России и Беларуси, в «черный список» попали Кадыров и Песков

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Во вторник, 8 марта, МИД Японии объявил о расширении списка юридических и физических лиц в России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции. Кроме того, Япония ввела запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.

В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, передает агентство «Интерфакс».

В санкционный список добавлены также «Агентство интернет-исследований» (которое называют «фабрикой троллей») и ЧВК Вагнера.