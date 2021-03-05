Япония ужесточит правила въезда для граждан 13 стран

Меры вступят в силу с 5 марта. Также они распространяются на тех, кто был в перечисленных странах в течение двух недель перед въездом в Японию.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 7 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Однако, как сообщала газета Yomiuri, даже после снятия режима власти Японии хотят на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам.