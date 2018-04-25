Япония вводит режим ЧС по всей стране из-за пандемии

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Япония ввела режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса на всю территорию страны, он продлится до 6 мая, пишет ТАСС.

«Мы приняли решение расширить режим ЧС с семи регионов до всей территории страны. Меры будут действовать до 6 мая, как и в случае с регионами, где он уже был объявлен. Мы исходим из того, чтобы снизить потоки людей на «золотую неделю» (период праздников в Японии в конце апреля — начале мая — Ред)», — заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Жителей страны призвали не выходить из дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок во время праздников.

Премьер также добавил, что правительство Японии намерено отказаться от плана по выделению 300 тыс. иен (2 750 долларов) на семью, чьи доходы упали в последние месяцы из-за ситуации с новым коронавирусом.

Вместо этого предлагаются другие меры поддержки, в частности сейчас прорабатывается план выделения каждому гражданину по 100 тысяч иен (930 долларов). С 8 апреля в некоторых регионах Японии был введен режим ЧС. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения.

Отметим, что в Японии коронавирусом заразились 9,4 тыс. человек, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов приближается к 200.

Напомним, недавноо в Токио зафиксировали за сутки 144 случая заражения коронавирусом, что составило рекорд с начала пандемии.