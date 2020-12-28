Япония вводит запрет на въезд в страну до конца января

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Японское правительство приняло решение временно запретить въезд в страну в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает ТАСС.

По информации агентства Kyodo, запрет касается граждан всех стран и регионов мира. Он будет действовать с 28 декабря до 31 января 2021 года.

Как сообщалось, на этой неделе власти Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса у двоих человек, которые вернулись в страну из Великобритании.

За все время пандемии коронавирусом в Японии заразились почти 210 тыс. человек, выздоровели 177,7 тыс., умерли 3,1 тыс. инфицированных COVID-19.