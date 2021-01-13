Япония запретила въезд в страну всем иностранцам

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Власти Японии решили до 7 февраля приостановить въезд всех иностранцев из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции по миру, сообщает телерадиокомпания NHK.

Япония еще в декабре из-за обнаруженного в Великобритании и других странах особо заразного штамма коронавируса запретила въезд на свою территорию всех иностранных граждан, за исключением бизнесменов из 11 стран и регионов Азии.

Теперь же въезд закрыт и для них. Отмечается, что основанием для въезда в страну могут быть только похороны близкого родственника или же рождение ребенка.