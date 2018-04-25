Япония запустила виртуальные экскурсии по стране в Facebook

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Издание Тime Out пишет, что на странице Национальной туристической организации Японии (JNTO) в Facebook теперь можно побывать на виртуальных экскурсиях по японским городам.

Проект Fun from Home был запущен JNTO совместно с префектурами Сидзуока и Окинава, чтобы познакомить туристов с Японией в то время, когда международные путешествия ограничены из-за пандемии.

Видео-экскурсии проводятся на английском языке, они запланированы до марта 2021 года с частотой раз в месяц. Очередной тур пройдёт 8 ноября, в нём туристам расскажут о природе и традициях Окинавы.