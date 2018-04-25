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Японкам запрещают на работе носить очки

Фото pixabay.com

В соцсетях Японии набирает обороты протест против запрета со стороны руководства компаний носить очки женщинам. Об этом сообщает ВВС.

Женщины, работающие в разных сферах, заявили о запрете со стороны руководства компаний надевать очки на рабочем месте из-за «холодного образа женщины в очках», который якобы мешает общению с клиентами.

В связи с протестом, хэштег «glasses are forbidden» (очки запрещены) набрал популярность в местных соцсетях под ироничными мемами и статьями об устарелости взглядов японских руководителей компаний.

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Отмечается, что с подобными ограничениями сталкивались представительницы разных сфер деятельности. При этом запрет коснулся только женщин, мужчины о подобных ограничениях ни разу не заявляли. Считается, что очки оставляют впечатление о сотруднице, как о холодной личности за стеклянным барьером.

Японки утверждают, что начальниками руководят старые японские принципы о роли женщин, что заставляет их принуждать девушек выглядеть определенным образом, так как это якобы может повлиять на доходы компании.

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