Японская компания ввела налог на жареную еду для сотрудников

Интернет-корпорация Yahoo Japan ввела налог на жирную пищу в столовой своей штаб-квартиры в Токио. Об этом сообщает The Japan Times.
Руководство компании провело обследование сотрудников и выяснило, что почти половина из них имеет повышенный уровень холестерина.
Чтобы изменить этот показатель к лучшему, в столовой для работников ввели налог на вредную пищу. Так, жареная курица в остром соусе стала стоить на 100 иен больше, а рыба на пару с овощным супом, наоборот, подешевела на 150 иен.
В столовой отмечают, что после такого нововведения предпочтения сотрудников изменились в пользу полезной пищи. Ее продажи практически удвоились.
Руководство компании уверено, что пропагандирование здорового питания положительно повлияет на сотрудников.korrespondent.net
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