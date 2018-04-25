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Naujienos

Языковеды Литвы призывают научиться сосуществовать с английским языком, менять закон

  • Фото из открытых источников

Закон о государственном литовском языке необходимо менять, адаптируя его к реалиям сегодняшних дней, утверждают языковеды.  

Они отмечают, что Литовскому государству следует научиться жить с английским языком. 

«Мы можем порадоваться (действующему сейчас – BNS) закону, но он был принят тогда, когда не было нормального интернета, не было сайтов, как сейчас, не было СМС-сообщений» – заявил в пятницу на пресс-конференции в сейме заместитель начальника Государственной языковой инспекции Донатас Смалинскас.  

Он также сообщил, что в ближайшее время правительству будут предложены поправки к закону о госязыке, в которых будет предложено, чтобы водители личного автотранспорта, оказывающие услуги извоза, владели литовским языком. 

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«Таксисты владеют государственным языком, Государственная языковая инспекция проверила все компании такси, однако есть еще и услуга извоза. Требований к ним много, за исключением знания государственного языка. Тот человек, который прибыл в Литву из Украины, Казахстана или Беларуси, может получать необходимые документы и ездить на собственном или чужом автомобиле и возить людей, не зная литовского языка», – сказал он.

Среди требующих решения проблем Д. Смалинскас упомянул и порядок использования торговых знаков. 

«Сейчас это объект защиты прав потребителей, и Языковая комиссия не контролирует выполнение этого закона», – сказал он.

Филологог считает, что следует обязать компании, которые шлют рекламу в СМС-сообщениях делать это на правильном литовском языке, а также предусмотреть в законе о госязыке все сферы употребления языка, которых сейчас в нем нет. 

«Это и разговорный язык, и письменный, и эти упомянутые СМС-сообщения, и программы, и информационные технологии. Абсолютно все, чего в этом законе нет», – сказал он.

Д. Смалинскас выразил сожаление в связи с тем, что политики все никак не возьмутся за рассмотрение новой редакции закона о госязыке, подготовленной рабочей группой в 2006 году.  В этом проекте предусмотрены все языковые сферы. 

Председатель Комиссии по государственному литовскому языку Аудрис Антанайтис, в свою очередь, сказал, что Литовскому государству стоит научиться сосуществовать с английским языком.  

«Нам нужно научиться жить с английским языком, сегодня он проникает в те сферы, в которые не очень должен проникать», – сказал он.

«Мы должны еще раз договориться о том, что литовский язык должен быть единственным государственным языком в Литве, и дискуссии о втором государственном, вспомогательном государственном, о региональных государственных языках следует завершить. Ни Конституция, ни законы этого не предусматривают, по моему мнению, и не могут предусмотреть», – подчеркнул глава комиссии.

Он считает важным принятие закона о написании личных имен. Судебная практика написания имен собственных в документах различна, а тенденции вызывают большое беспокойство.

Суды различных инстанций уже приняли несколько решений о написании в документах граждан Литвы имен и фамилий с использованием букв нелитовского алфавита. 

Пятничная пресс-конференция была проведена в сейме по случаю 25-летия принятия закона о государственном языке. Он был принят 31 января 1995 года и действует до сих пор. 

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