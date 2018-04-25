Языковой диктат

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В то время как в Европе, да и на американском континенте все более популярным становится русский язык, сложно найти страну, где не было бы русскоязычного новостного сайта, рассказывающего об особенностях жизни, культуре, обычаях этой страны.

Однако, если в 90-х в Литве почти все знали русский язык, теперь выросло целое поколение, которое не понимает языка ближайшего соседа. Тем более что на рынке труда Литвы знание языка является большим преимуществом и работодатели все чаще ищут работников, которые говорят на языках соседних стран, таких, как польский или русский, сообщила пресс-служба Вильнюсского университета.

Несмотря на то что Литва – мононациональное государство, жаркие дискуссии о языковой проблеме периодически разгораются.

Так, по сообщениям СМИ, в июле Государственная инспекция по языку обязала восемь сотрудников Вильнюсской центральной библиотеки сдать государственный экзамен по литовскому языку, так как эти сотрудники окончили польские или русские школы до 1991 года. Неспособность сдать такой экзамен в течение пяти месяцев, как сказал начальник инспекции Аудрюс Валотка, помешает сотрудникам работать, а их руководитель получит штрафы.

Руководитель библиотеки Рима Гражене заявила, что правительственное постановление устаревшее, нелогичное и ее сотрудники не планируют сдавать экзамен. «Они не работали бы в библиотеке, если бы не знали литовского языка. А они работают прекрасно в течение многих лет», — цитирует BNS слова директора библиотеки.

Руководителя инспекции по языку удивляет такая позиция. «Если таксист 30 лет работает безаварийно, разве он может не иметь водительского удостоверения?», — заметил А. Валотка. Он напомнил, что требование существует с 1993 года, библиотекари могли в течение 27 лет сдать экзамен, цитирует его слова BNS. Кстати, вскоре пять работников одной из школ должны сдавать экзамен по литовскому языку, проинформировал руководитель инспекции.

На встрече с членами Сейма глава Государственной инспекции по языку заявил, что даже университетское образование может не помочь в такой ситуации.

Как выяснилось во время встречи, даже тот факт, что при принятии решения об обязательном экзамене выяснилось, что есть работники, окончившие высшие учебные заведения, может ничего не значить. Член Сейма Моника Навицкене отметила, что один из работников библиотеки окончил Вильнюсский педагогический университет и сдал там экзамен по литовскому языку. Однако, по словам А. Валотки, это может не спасти его от экзамена. «На каком языке велось преподавание? Если оно было на русском или польском языке, то придется сдать экзамен по литовскому», — сказал А. Валотка.

«Мы должны говорить о логичной формулировке постановления. Должен ли этот контроль быть именно таким, каким он является сегодня, спустя не одно десятилетие после восстановления независимости Литвы, когда люди уже в течение многих лет успешно работают, прекрасно общаются, сдавали экзамены в университетах? Вопрос в том, не является ли такое требование избыточным», — цитирует слова парламентария BNS. Член Сейма М. Навицкене предложила языковой инспекции не спешить с наказаниями, а оперативнее инициировать изменение правительственного постановления.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ