Ю. Мелю, у которого истекает срок наказания, продлили арест на 20 дней

После получения апелляционных жалоб к рассмотрению дела 13 января приступил АСЛ, решение в деле должно быть вынесено 31 марта.

В жалобе прокуроры просят назначить Ю. Мелю обобщенное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, так что и продления ареста они просили суд для того, чтобы было обеспечено исполнение такого приговора.

По мнению прокуроров, Ю. Мель — гражданин зарубежного государства, поэтому после освобождения может скрыться от более строгого наказания.

Сам осужденный и его защитники не согласились с жалобой прокуроров и просили ее отклонить или назначить меру пресечения, не связанную с арестом.

Гражданин России Ю. Мель задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении госграницы.

Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября.

В деле поступила 61 апелляционная жалоба — решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.