Ю. Мелю, у которого истекает срок наказания, продлили арест на 20 дней

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник продлил на 20 дней арест для осужденного в деле 13 января и с 2014 года бывшего советского офицера Юрия Меля.
По мнению коллегии АСЛ, просьба прокуратуры продлить арест Ю. Меля является законной и обоснованной.
Вильнюсский окружной судв конце марта 2019 года приговорил Ю. Меля к семи годам лишения свободы за участие в январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Он начал отбывать срок наказания.
Поскольку в срок наказания входит и время, которое Ю. Мель провел под арестом — с середины 2014 года, в этот четверг у него уже будет отбыт весь срок наказания.
После получения апелляционных жалоб к рассмотрению дела 13 января приступил АСЛ, решение в деле должно быть вынесено 31 марта.
В жалобе прокуроры просят назначить Ю. Мелю обобщенное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, так что и продления ареста они просили суд для того, чтобы было обеспечено исполнение такого приговора.
По мнению прокуроров, Ю. Мель — гражданин зарубежного государства, поэтому после освобождения может скрыться от более строгого наказания.
Сам осужденный и его защитники не согласились с жалобой прокуроров и просили ее отклонить или назначить меру пресечения, не связанную с арестом.
Гражданин России Ю. Мель задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении госграницы.
Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.
АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября.
В деле поступила 61 апелляционная жалоба — решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.