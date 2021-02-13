ЮАР намерена продать или обменять полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca

В Южной Африке намереваются обменять или продать вакцину от коронавируса Oxford-AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью против нового штамма COVID-19, который особенно распространен в стране. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает ВВС.
Планы ЮАР по использованию Oxford-AstraZeneca для вакцинации медицинских работников были отменены после того, как исследование показало «неутешительные» результаты относительно нового варианта COVID-19 в стране.
Вместо этого страна намеревается использовать вакцину Johnson & Johnson.
В Южной Африке имеется полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca, и сейчас правительство думает, что с ними делать.
Всего, по состоянию на вторник в мире распределены более 134 миллиона доз — примерно 4,74 миллиона уколов ежедневно.
Напомним, исследование показало, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма.
После этих известий в ЮАР приостановили распространение вакцины, так как южноафриканский штамм там составляет 90% от всех случаев.korrespondent.net