ЮАР намерена продать или обменять полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca

В Южной Африке намереваются обменять или продать вакцину от коронавируса Oxford-AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью против нового штамма COVID-19, который особенно распространен в стране. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает ВВС.

Планы ЮАР по использованию Oxford-AstraZeneca для вакцинации медицинских работников были отменены после того, как исследование показало «неутешительные» результаты относительно нового варианта COVID-19 в стране.