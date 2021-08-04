Юг Европы полыхает

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31 июля, недалеко от Патры, третьего по величине города Греции, вспыхнул крупный пожар. Пять деревень были эвакуированы, 8 человек госпитализированы с ожогами и повреждением дыхательных путей. По предварительным данным, не менее 20 домов сгорели. Мэр близлежащего к зоне пожара населённого пункта, назвал происходящее «грандиозной катастрофой». Быстрому распространению огня способствует сухая погода, аномальная жара (местами температура достигала 43 градусов, а по ночам, особенно в крупных городах, не опускается ниже 30 градусов) и сильный ветер.

Пожар на полуострове Пелопоннес охватил уже более 3000 гектаров территории сосновых лесов и оливковых рощ. Гражданская оборона Греции была приведена в состояние повышенной готовности. Города на островах в Эгейском море открывают для жителей залы с кондиционерами. Для мигрантов в лагерях власти устанавливают кондиционируемые палатки. Врачи советуют спасаться от жары, министерство труда также рекомендует сократить работу на открытом воздухе. Частные пляжи в районе Афин в этих условиях отменили плату за вход, позволяя жителям и туристам спасаться от жары в море.

1 августа сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос. Из соображений безопасности эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, так как в направлении этих населённых пунктов двигался огненный фронт. Пожарным удалось защитить редчайший в Европе природный заповедник – Долину Бабочек. Замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас (Nikos Hardalias) заявил, что с пожаром на Родосе «ведёт битву весь государственный механизм». Остров почти полностью оказался без электричества и воды в течение нескольких часов, в зоне ЧП работали усиленные подразделения пожарных и волонтёры. Власти страны сообщили о высоком риске новых пожаров. В частности, опасность существует для Аттики, Пелопоннеса, Крита, Родоса и ряда других регионов.

Лесные пожары продолжают бушевать на юге Италии. 31 июля на Сицилии пожарные и лесные службы работали всю ночь, чтобы локализовать пламя, угрожавшее населённым пунктам. Пожарные говорят минимум о 10 очагах по всему острову. Пожары оказались настолько серьёзными, что ночью на многих курортах острова стали оседать слои пепла. Власти нескольких сицилийских муниципалитетов говорят, что возгорание возникло в результате поджогов. Они считают, что за этим стоит мафия, призывают провести расследование и наказать виновных. Пожары бушуют в лесных массивах близ Катании, Палермо и Сиракуз. По данным пожарных служб, за минувшие выходные они были задействованы более чем в 800 операциях для борьбы с природными пожарами на Сицилии. Температура воздуха в некоторых районах этого острова достигала в последние дни 45 градусов.

Считается, что близкие к рекордным температуры вызваны горячими воздушными массами, устремившимися в Италию, Грецию и Турцию из Африки. Когда отступит жара, пока точно не известно. Некоторые метеорологи опасаются, что такое положение может продлиться до двух недель. На Сардинии в результате пожара было уничтожено более 20 000 гектаров леса, оливковых рощ и сельхозкультур.

Пока горит юг Италии, север страдает от сильных штормов. «Ущерб, нанесённый сельской местности северной Италии в результате сильных штормов и града этим сумасшедшим летом, составляет десятки миллионов евро», – заявили в сельскохозяйственной организации Coldiretti.

Лесные пожары затронули итальянский регион Абруццо, расположенный в центре Апеннинского полуострова на берегу Адриатического моря. Из-за быстрого распространения огня людей начали эвакуировать с пляжей. В городе Пескара пожар вспыхнул в парке Пинета Д’Аннунцио и на близлежащих холмах. Люди были вынуждены эвакуироваться. Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких районах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах. Мэр города рассказал об огромном ущербе, который нанёс огонь.

Стихийное бедствие не обошло стороной и Испанию. В Каталонии и других регионах зафиксированы многочисленные очаги возгорания. Сильный природный пожар 2 августа вспыхнул в Хорватии на адриатическом побережье, неподалёку от города Трогир. По требованию пожарной службы была закрыта магистральная автомобильная дорога вдоль побережья. По данным хорватских СМИ, сгорело около 550 гектаров, покрытых кустарниками, и небольшой участок соснового леса.

В Албании вспыхнули несколько очагов лесных пожаров, местные спасатели не справляются с тушением огня. Об этом сообщает Exit во вторник, 3 августа. Как заявил президент Албании Илир Мета, ситуация с пожарами неустойчивая и албанские власти должны обратиться за помощью к ЕС. Наибольшее беспокойство вызывает возгорание на заповедной территории полуострова Карабурун. Ситуация считается неконтролируемой, так как албанские пожарные не имеют оборудования для борьбы с огнем, особенно в сложной местности. Кроме того, возгорание усиливают ветры, которые увеличивают площадь поверхности пожара, а также его интенсивность.

ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала NOVA пишет, что на юго-западе Болгарии начались масштабные лесные пожары. Особо сложная обстановка складывается в районе города Кюстендил, в окрестностях которого сгорели жилые дома, пострадали люди. Жители некоторых сёл эвакуированы. Не менее тяжёлая ситуация отмечается в районе Пловдива, Пазарджика, Перника, Кюстендила и Благоевграда. Там на помощь пожарным пришли военнослужащие и добровольцы.

В последние дни в разных районах Болгарии из-за жары объявлен экстремальный уровень пожарной опасности. Пожарники сообщают о более чем 400-х очагах возгорания, огонь быстро распространяется из-за засухи и ветра.

Продолжают полыхать лесные пожары в Турции. Многие популярные турецкие курорты – Бодрум, Манавгат, Мармарис и Анталия – оказались охвачены огнём и дымом в самый разгар туристического сезона. Число жертв стихии достигло 10 человек, пострадало – более 800. Количество погибших животных подсчёту не поддаётся. В некоторых местах пламя вплотную подступало к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan) посетил пострадавшие районы и осмотрел их с вертолёта. Выступая в Манавгате, он объявил, что турецкое правительство покроет арендную плату для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома. Лесной пожар в городах Бодруме и Миласе приблизился к местной ТЭЦ, но ветер изменил направление, и у пожарных появился шанс не допустить пожара на электростанции. Местные жители массово покидают опасные районы.

По материалам иностранных СМИ