Знакомьтесь – это наша питомица Юки. Кошечка родилась и жила на улице и со страхом приходила на место кормежки, так как ее часто обижали и прогоняли кошки посильнее ее. Потом ее отловили для проведения программы по стерилизации бездомных кошек «Поймай — Стерилизуй – Отпусти», но назад на улицу она уже не вернулась, потому что нам стало очень жаль отпускать такую нежную и беззащитную кошечку. И вот уже Юки переехала к нам в приют и из золушки превратилась в прекрасную принцессу. Это необыкновенно ласковое, милое существо, которое всегда радо вниманию человека, сейчас ищет своих новых хозяев, для которых станет настоящей радостью.

Наш тел. 8 605 33452.