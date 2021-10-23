Yukon Advanced Optics Worldwide могла бы инвестировать в Литве около 20 млн евро

Производитель приборов ночного видения Yukon Advanced Optics Worldwide не исключает возможности закрытия завода в Китае и усиления вильнюсского подразделения. Инвестиции компании в Литве в следующем году могут достичь почти 20 млн евро, сообщил портал бизнес-новостей vz.lt.

Компания планирует, что выручка литовского и других подразделений компаний в этом году вырастет приблизительно на 30–40%.

По данным Реестрового центра Литвы, Yukon Advanced Optics Worldwide в прошлом году получила 112,1 млн евро доходов, а ее чистая прибыль выросла на 74,7% до 42,2 млн евро.

Компания производит продукцию под торговыми марками Pulsar и Yukon, у компании есть подразделения в Беларуси, Китае, России, Соединенном Королевстве и Украине. В прошлом году была зарегистрирована компания в Латвии Pulsar Optics.

Акционерами Yukon Advanced Optics Worldwide являются восемь физических лиц, часть акций также принадлежит самой компании.