Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Международная организация ЮНЕСКО предоставила Вильнюсу статус литературного города, сообщила столичная мэрия.

«Вильнюс получил признание ЮНЕСКО в качестве литературного города. Он действительно таковым и является. По крайней мере для меня – начиная с писем князя Гедиманас. Потом Адам Мичкевич, Чеслов Милош, Роман Гари. Затем Ричард Гавел, Юргис Кунчинас, Кристина Сабаляускайте», – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиюс.

По словам мэра, жители Вильнюса не только пишут, но и читают, в городе проходит Книжная ярмарка, литературные фестивали, действует открытая читальня на площади Лукишкес.

Одновременно с Вильнюсом этот статус присужден Гётеборгу в Швеции и Джакарте в Индонезии.

Среди литературных городов ЮНЕСКО уже около 40 городов мира, этот статус является постоянным.

В сообщении мэрии отмечается, что по всему городу можно найти памятники, названия улиц, скверов, связанные с известными фамилиями в литературе.