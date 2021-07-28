ЮНЕСКО требует от Турции отчёта об изменениях в соборе Святой Софии и Хоре

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«Российская газета» пишет, что ЮНЕСКО требует от Турции до 1 февраля 2022 года предоставить отчёт о сделанных изменениях в ставших мечетями соборе Святой Софии и Хоре (церкви Христа Спасителя в полях), являющихся объектами списка Всемирного наследия.

Ранее ЮНЕСКО запросила у турецкой стороны отчёт о состоянии памятников, после того, как они были лишены музейного статуса и стали действующими мечетями. Комитет по всемирному наследию полагает, что обмен информацией с турецкими властями по этому вопросу затруднён, а «диалог отсутствует», что вызывает сожаление. Эксперты просят Турцию «улучшить международную коммуникацию» и предоставить данные о закрытии в Софии и Хоре христианских мозаик, фресок и росписей занавесями, щитами и навесными потолками.

Турция в свою очередь выразила недовольство тем, что такие требования «противоречат отчётам миссий ЮНЕСКО и фактическому положению дел в этих памятниках мирового наследия», поскольку проводимые реставрационные программы в обоих памятниках «проводятся в соответствии со стандартами ЮНЕСКО и направлены на защиту подлинности и целостности собственности, что подтверждается миссиями ЮНЕСКО в 2019, 2020 и 2021 годах».

В случае несоблюдения требований ЮНЕСКО памятники могут исключить из списка Всемирного наследия, как это недавно произошло с Ливерпулем и вскоре может произойти с британским Стоунхенджем.