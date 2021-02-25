ЮНЕСКО: закрытие школ может привести к росту безграмотности в бедных странах

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Из-за пандемии COVID-19 две трети стран с низким уровнем дохода вынуждены были сократить расходы на образование. Хотя именно в этих странах образование, наоборот, нуждается в дополнительном финансировании. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

Еще до пандемии, в 2018-2019 годах, страны с высоким уровнем дохода ежегодно тратили по $8 501 на образование каждого ребенка и подростка. В то же время в странах с низким уровнем дохода на одного ребенка тратилось всего $48 в год.