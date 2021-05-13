ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали делиться вакцинами

По оценкам детского благотворительного фонда Юнисеф, в этом году в Великобритании будет достаточно запасных доз, чтобы полностью вакцинировать еще 50 миллионов человек по всему миру. Юнисеф настоятельно призывает правительство подать пример G7, начав делиться ими в следующем месяце.

Вакцинация населения других стран — единственный способ гарантировать, что новые варианты коронавируса не распространятся, говорится в докладе. Франция объявила, что пожертвует до 5% своих запасов вакцин Covax, поддерживаемой инициативой ООН по доставке вакцин в страны с низким уровнем дохода. Президент Франции призвал Европу и США сделать то же самое. «Мы не говорим о миллиардах доз немедленно или миллиардах и миллиардах евро», — сказал Эммануэль Макрон в интервью Financial Times в феврале. «Речь идет о гораздо более быстром распределении 4-5% доз, которые у нас есть».

Джо Байден взял на себя обязательство поделиться избыточными запасами вакцин с развивающимися странами и обязался отправить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая еще не была одобрена в США.

Юнисеф считает, что Великобритания должна подавать пример, и призвал другие страны G7 также пожертвовать 20% своих запасов вакцин на Covax. Брюс Эйлворд, старший советник Всемирной организации здравоохранения, который входит в группу по внедрению Covax, также повторил призыв к более богатым странам делиться процентом имеющихся у них доз.