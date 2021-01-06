Юристы: Церковь сама решает вопрос служб, но их возобновление сомнительно

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Поскольку Католическая церковь Литвы решила возобновить службы в присутствии верующих, юристы заявляют, что у Церкви есть формальные правовые аргументы для принятия самостоятельного решения, но его обоснованность вызывает сомнения по причине эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Конференция епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, с 11 января, возобновляются публичные службы с верующими. Она обещает, что в храмах на одного человека будет не менее 10 кв. метров, будет соблюдаться двухметровая дистанция между людьми, они обязаны будут одевать маски.

Ни во время первого, ни во время второго карантина правительство Литвы не давало обязательных указаний Церкви по организации служб, лишь рекомендации.

По действующему сейчас постановлению правительство рекомендует воздержаться от религиозных обрядов, либо проводить их удаленно, исключения предусмотрены лишь для похорон, на которых предлагается ограничить число людей.

У Церкви – особый статус

В Конституции Литвы предусмотрено, что Церкви и религиозные организации свободно выполняют свои обряды, организуют свою жизнь по собственным канонам.

У Католической Церкви есть особый правовой статус по причине подписанного в 2000 году договора между Литвой и Святым Престолом.

По нему, Литва признает «свободу Католической Церкви и ее общин публично выполнять обряды, организовываться, обучать и предоставлять душепопечительскую помощь верующим и признает полную компетенцию Католической Церкви в этой сфере».

Юрист Университета им Миколаса Рёмера Ингрида Данелене подчеркнула, что этот договор «имеет право первенства над национальными законами и другими правовыми актами более низких полномочий, включая правительственные постановления и указы министров».

По ее словам, положения Конституции означают, что «любое ограничение свободы должно быть основано на законе, должно быть пропорциональным и в каждом из случаев может быть оценено судом».

Юрист обратила внимание на то, что в правительственном постановлении нет прямого запрета проводить службы, действуют требования общего характера.

Формально оправдано, но ответственно ли?

Профессор Факультета права Вильнюсского университета Витаутас Мизарас утверждает, что решение Католической Церкви возобновить мессы можно формально оправдать Конституцией и положениями двухстороннего международного соглашения, однако возникают сомнения в том, что такой шаг является ответственно взвешенным с учетом ситуации с пандемией.

«С учетом того, что исповедование религии, включая и обряды, является одним из фундаментальных конституционных прав, а также положений договора между Литовской Республикой и Святым Престолом о том, что Литва признает свободу Католической Церкви на осуществление ее душепопечительской, апостольской и благотворительной миссии, свободы публично проводить службы, кажется, что такая позиция и решение Католической Церкви могут быть оправданы. Однако, с другой стороны, нет свобод, которые не могли бы быть ограничены, и тут возникает обоснованный вопрос о том, являются ли такие действия и их последствия хорошими и ответственно обдуманными с учетом сложившейся ситуации с пандемией и угрозой здоровью людей. У меня лично возникают сомнения в том, что такое решение является правильным в нынешней ситуации», – сказал BNS В. Мизарас.

Юрист считает, что Церковь должна учитывать, следует ли ей продемонстрировать солидарность с мирскими учреждениями и всем обществом, в отношении которого действуют строгие запреты на собрания.

«С одной стороны ограничения должны соответствовать пропорциональности и не могут отрицать сами свободы или права. С другой, в этой ситуации мы должны оценить, на самом ли деле воздержание от привычных обрядов в определенный срок для сохранения здоровья церковной общественности и прочей части общества, было бы непропорциональным ограничением. Мне кажется, что при такой ситуации, которая имеется в данный момент, более ответственно было бы воздержаться от посещения обрядов. Но в любом случае ответственность за такие решения, должны брать на себя те, кто их принимает», – сказал В. Мизарас.

На интернет-сайте правительства сообщается, что по действующим сейчас карантинным условиям, запрещаются все мероприятия и собрания людей, за исключением спортивных соревнований высочайшего уровня без зрителей и похорон, в которых могут участвовать до 10 человек.

Люди могут покидать место жительство только по рабочим делам, во время передвижения в магазин, на похороны, к собственному объекту недвижимости в аэропорты и морские порты, на автобусные станции, гулять на открытом воздухе или передвигаться для присмотра за болеющими людьми.

Эти карантинные условия действуют до 31 января.