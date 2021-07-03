Южная Америка – глобальный эпицентр пандемии

В то время как в Северной Америке по последним данным ежедневно выявляется 40 случаев инфицирования на миллион жителей, в Южной Америке кривая эпидемии следовала постоянному росту и составляет в среднем 323 случая заражения в сутки.

По сей день ни одна страна в Южной Америке (даже в Европе) не имеет даже близкого к подавляющему проценту иммунизации вакциной.

Эксперты призывают, учитывая плотность населения, социальное неравенство во многих странах Южной Америки, ускорить планы вакцинации для того, чтобы исключить появления новых штаммов коронавируса.

Согласно последним данным, в Аргентине зарегистрировано 792 случая смерти от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии, в результате которой в стране летальность от коронавируса составляет 92 568 человек. Воздействие второй волны было намного сильнее, чем первой, отчасти из-за большей мобильности населения и новых, более заразных вариантов — и вынудило правительство Аргентины ужесточить ограничения в наиболее инфицированных областях страны. В Буэнос-Айресе и его пригородах, где проживает более 30 процентов населения Аргентины, на сегодняшний день сконцентрировано более половины смертей от коронавируса. В стране 34,4 процента населения получили одну дозу, 8,6 процента прошли полную схему вакцинации.

Бразилия достигла ежедневного антирекорда новых случаев заражения: в четверг было зарегистрировано 115 тысяч случаев инфицирования. Количество полностью вакцинированных превышает 15 процентов, 42 процента населения получили первую дозу. Бразилия является второй после Перу страной с наибольшим количеством летальных исходов на миллион человек.

Обнаружение варианта delta в Чили, первый подтвержденный случай которого был объявлен в прошлый четверг, мобилизовало органы здравоохранения. Хотя в южноамериканской стране самый высокий уровень вакцинации на континенте — 64,12 процента, Чили изучает возможность применения третьей дозы, учитывая высокую заразность нового штамма.

Колумбия, которая на этой неделе превысила рубеж в 100 тысяч смертельных исходов от коронавируса, объявила о возобновлении экономической активности в различных секторах в худший момент пандемии. Правительство Колумбии вынуждено пойти на этот шаг из-за социальной вспышки, начавшейся 28 апреля. В Колумбии 21,49 процента населения получили одну дозу вакцины, 11,32 процента — полностью привито.

Перу в эту пятницу начало иммунизацию 58 и 59-летних людей в Лиме, хотя в столице этот процесс проходит с длинными очередями и календарными перерывами. Еще медленнее обстоят дела за пределами столицы, где граждане сообщают о беспорядках, чрезмерном времени ожидания, распродаже мест в очередях. По данным Минздрава Перу, по состоянию на четверг, 24 июня, две дозы получили более 2,8 миллиона человек (8,73 процента).

В начале месяца группа экспертов, назначенная правительством, обновила число погибших от COVID-19 до 22 мая — 180 764 человека. Таким образом, Перу стала страной с самым высоким в мире показателем смертности на 100 тысяч жителей.