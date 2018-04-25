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Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

Фото pixabay.com

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться», — приводит ее слова агентство Ренхап.

По мнению Чон Ын Гён, вторая волна в Сеуле, скорее всего, началась с нескольких случаев кластерных заражений в начале мая.

В свою очередь, администрация южнокорейской столицы выступила с предупреждением о том, что в городе могут вновь ввести режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или если больницы окажутся заполненными более чем на 70 проц.

В Южной Корее за весь период эпидемии зафиксировали 12 438 больных COVID-19, 280 человек умерли.

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