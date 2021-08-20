Южнокорейские организации безвозмездно поставят КНДР 535 тыс. тонн риса

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Общественные и религиозные организации Южной Кореи намерены отправить в КНДР более 500 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в распространенном в четверг объединенном пресс-релизе десяти таких организаций, сообщает ТАСС.

В частности, в нем говорится о формировании специального координационного комитета для реализации данной кампании, направленной на «преодоление последствий климатического кризиса на Корейском полуострове».

К ноябрю предполагается отправить в КНДР 535 тыс. тонн риса. Первую партию объемом 100 тыс. тонн планируется поставить до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году отмечается 20-22 сентября.