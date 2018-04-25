Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи

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В минувший вторник в Южном Судане зафиксировали нашествие саранчи из Уганды. Насекомые направились в самую плодородную часть страны, передает ТАСС.

Появление саранчи может вызвать серьезные потери урожая, что скажется на продовольственной безопасности страны. Особые опасения специалистов вызывает тот факт, что на нынешний месяц приходится пик размножения этих насекомых и те области, где они сейчас находятся, станут эпицентром очередной вспышки опасных для сельского хозяйства вредителей. При определенных условиях популяция саранчи может увеличиться в 400 раз.

Власти многих африканских стран пытались провести профилактику распространения насекомых, но она не дала результатов. В тех же Кении и Уганде использовалась авиация для распыления пестицидов, но самолетов не хватало для эффективной обработки полей. В Южном Судане, где только закончилась гражданская война, ситуация еще хуже. Около 60% населения испытывает недостаток продовольствия. Уничтожение нового урожая саранчой только ухудшит и без того критическую ситуацию.

Во время своего визита в Эфиопию 18 февраля государственный секретарь США Майкл Помпео пообещал увеличить вклад Вашингтона в борьбу с саранчой в Африке с 800 тысяч до 8 миллионов долларов.