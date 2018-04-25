За чей счет выживет бизнес?

Эксперт предлагает бесплатное, но эффективное, по ее мнению, средство для бизнеса от коронавируса.

Когда член семьи заболевает, домашние укладывают его в постель, заваривают чай, отпаивают горячим бульоном, включают режим отдыха, принимают все меры, чтобы помочь организму бороться с возбудителем болезни. Сегодня лицом к лицу с этой болезнью и вызванными ею последствиями столкнулись мы все – люди, бизнес и госаппарат.

На примерах стран, пострадавших от коронавируса раньше, и сегодняшняя реальность не позволяют ожидать, что из этого «болота» удастся выбраться «сухими». Одни промокнут больше, другие меньше, а третьи, к сожалению, могут дождаться и рокового дня.

После объявления карантина все компании столкнулись с вызовами, и те, кто был вынужден закрыться, и те, кто еще может работать, а также предприятия, которые связаны партнерскими отношениями и сотрудничали с закрывшимися. Таким образом, замедлится деятельность поставщиков и производителей товаров. Люди, живущие в условиях неизвестности, здоровые или больные, находящиеся дома на карантине, могут быть не расположены к покупкам в электронных магазинах. Поэтому можно сказать, что вирус затронет все роды деятельности, весь бизнес, и экономика замедлится.

Предприятия без сотрудников – это просто помещения, инструменты и название, поэтому, вероятно, одна из самых больших проблем для компаний – как удержать сотрудников. Когда банковский счет не пополняется так быстро, как обычно, нет накопленных резервов или почти нет, становится ясно, что в конце этого месяца не будет достаточно денег для выплаты зарплаты.

Литовские предприятия работают в самых разных секторах и сталкиваются с различными уровнями и типами угроз. Каждое предприятие как живой организм, лучше всего осознает свои сильные, слабые стороны и возможности, то есть обладает самой объективной информацией о том, что поможет мобилизоваться и выжить. Радует, что правительство принимает оперативные меры для укрепления бизнеса и ускорения экономики. В стремлении помочь предприятиям выжить и сохранить рабочие места следовало бы обеспечить свободу действий для бизнеса.

Как бы политически не популярно это ни звучало, еще одна крайне необходимая работа (помимо всех уже предложенных мер поддержки), которую нужно выполнить, – это ослабить регулирование Трудового кодекса и позволить работодателю изменять условия труда в течение периода карантина, такие, как отпуск, объявление простоя, корректировка рабочего времени, графики и тому подобное. Как это ни парадоксально, положения Трудового кодекса, защищающие интересы работника, могут в этих обстоятельствах оставить его у разбитого корыта.

Разрешить предприятиям увольнять своих сотрудников, отправлять в отпуск или временно переводить в другие подразделения или другой филиал без согласия сотрудника – в обычное время это бы прозвучало скандально, но теперь это меньшее зло, чем безработица после банкротства компании.

В крайних случаях необходимо упростить процедуру увольнения. Следует понимать, что в сложившихся условиях бизнес – это сторона, больше всего заинтересованная в сохранении людей и рабочих мест, потому что после карантина и возвращения жизни на круги своя ключом к успеху для компаний прежде всего станут опытные и лояльные сотрудники. Поэтому вероятности того, что бизнес злоупотребит предоставленными ей расширенными полномочиями в сфере трудовых отношений, практически нет. Если предприятие будет вынуждено увольнять работников, Трудовой кодекс не защитит. Однако упрощенная процедура, возможно, позволит им уменьшить потери, действовать быстрее и по крайней мере не обанкротиться.

Эти изменения ничего не стоили бы правительству и были бы очень важны для бизнеса. Правительство это понимает и предлагает облегчить бремя регулирования трудовых отношений для бизнеса и покрыть часть расходов из бюджета. Важно обеспечить, чтобы предприятия, выбирая, сохранить одного работника или двух, но платить им обоим половину заработной платы, руководствовались рациональными аргументами, а не послаблениями к требованиям Трудового кодекса.

Например, если группы одной компании работают в разных секторах и деятельность одной группы на время карантина запрещена, чтобы сохранить рабочие места, людей могут временно перевести в другую группу этой же компании. Но для бизнеса это означало бы кучу бумажной работы и бюрократии: изменение трудовых договоров, должностей, уведомлений для «Содры», а еще требования по обеспечению занятости и другие требования с указанием сроков, уведомлений, предупреждений и согласований… Все это потребует не только дополнительных затрат, которые могут быть перенаправлены на другие насущные нужды, но и времени, которого в этом случае больше нет ни у кого. Этот пример показывает, что наш Трудовой кодекс совершенно не подходит для работы в чрезвычайных ситуациях и даже вреден.

Без помощи и необходимых решений немало предприятий после карантина не выживут, другие, может, и выживут, но еще долго будут приходить в себя от нанесенных ударов. Но хуже всего то, что последствия будут более серьезными. Те, кто потерял работу и доходы, будут стоять в очереди за пособиями по безработице. Государственный бюджет, исчерпав резервы, столкнется с еще большими потребностями в выплатах, а круг пополнявших бюджет сократится. Необязательно лучшие лекарства являются самыми дорогими – в этом случае изменения в Трудовом кодексе ничего не будут стоить, но окажут значительное влияние на здоровье бизнеса.

Гинтаре Дяржанаускене, эксперт Литовского института свободного рынка