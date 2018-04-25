За чертой бедности окажутся около 150 миллионов человек

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Согласно докладу Всемирного банка в 2020 году из-за пандемии и экономического спада еще около 100 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты.

Оценкой является жизнь менее чем на 1,90 долл. США в день. Эта оценка резко выросла по сравнению с майским отчетом банка. Ранее прогнозировалось, что в 2020 году 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете.

Общее число людей в крайней бедности из-за пандемии, может вырасти до 150 миллионов к следующему году. В докладе подчеркивается растущая обеспокоенность экономистов масштабами кризиса и способностью стран быстро восстановиться.

Притом, многие страны готовятся ко второй волне сovid-19, совпадающей с сезоном гриппа. Так, цель ликвидации нищеты в мире к 2030 году может оказаться недосягаемой. В данном случае необходимы быстрые и значительные политические действия. Всемирный банк стремится оказывать помощь уязвимым слоям общества.

С этой целью будут предоставляться субсидии и займы как физическим, так и юридическим лицам. Могут быть приостановлены выплаты задолженности некоторыми странам мира, находящимся в состоянии бедности. Банк выделит более 160 миллиардов долларов США для оказания помощи странам в преодолении медицинских, экономических и социальных потрясений, вызванных пандемией.