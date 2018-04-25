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TOP,Общество

За чертой бедности

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Уровень риска бедности в Литве в этом году составил 21,7 процента, согласно экспериментальным оценкам Департамента статистики республики. Сложнее всего живут на периферии.

Порог бедности составляет 445 евро на человека и 934 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей, и менее 60 процентов размера среднего дохода по стране.

Большая часть людей, которая находится за чертой риска бедности, проживает в Лаздийском, Биржайском и Шальчининкском самоуправлениях – соответственно 38,5, 37 и 36,3 процента. Меньше всего таких людей в Вильнюсе (13,5 проц.), Кретингском районе (16,5) и Пагегяй (17,3).

Положительное изменение уровня риска бедности с 2015 года больше всего наблюдалось в Кедайнском районе. Там за пять лет этот показатель снизился на 28 процентов – с 54,5 до 26,4 процента. В самоуправлении Пагегяй – на 15 процентных пунктов (с 32,1 до 17,3), в самоуправлениях Шяуляйского и Таурагского районов – на 11 процентных пунктов.

За тот же период риск бедности сильнее всего увеличился в самоуправлениях Варенского и Укмяргского районов – по десять процентных пунктов (с 23,7 до 34,1 и с 21,3 до 31,3 процента соответственно), а также в самоуправлении Алитусского района – на девять процентных пунктов (с 21,7 до 30,5).

Кроме того, Литва регулярно фигурирует в списках антилидеров Европы по уровню жизни. Eurostat неоднократно включал ее в число стран с самым высоким риском бедности для граждан.

В прошлом году более четверти населения Литвы подвергались риску бедности или социальной изоляции. Об этом сообщает статистическое агентство Eurostat.

Показатель, рассчитанный для Литвы, составил 26,3 проц.. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Выше значение наблюдалось в пяти странах: Италии и Латвии (27,3 процента для обеих стран), Греции (30), Румынии (31,2) и Болгарии (32,5). 

На противоположном конце шкалы находятся Чехия (12,5), Словения (14,4), Финляндия (15,6), Дания (16,3), Словакия (16,4), Нидерланды (16,5) и Австрия (16,9).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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