За десятилетие количество фермерских хозяйств в Литве сократилось на 34%

Фото BFL /Андрюса Уфартаса

По данным на 1 июня 2020 года в Литве действовали 132,1 тыс. фермерских хозяйств. Им принадлежало 3,1 млн гектаров земель, из них 2,9 млн гектаров составляли земли хозяйственного использования. По сравнению с 2010 годом, эта площадь выросла на 6%, сообщил предварительные данные Департамент статистки Литвы.

Количество хозяйств в Литве за десятилетие сократилось на 34%. Наибольшим было сокращение хозяйств, которые владели 2–5 гектарами 1–2 гектарами и 5–10 гектарами земель сельхозиспользования.

В прошлом году было 5,8 тыс. крупных хозяйств, владеющих более чем 100 гектарами используемых сельхозземель, это составляло 4% всех хозяйств, но им принадлежало более половины используемых сельхозземель страны.