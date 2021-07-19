За десятками тысяч людей могли следить через смартфоны — СМИ

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Израильскую компанию NSO Group обвиняют в распространении шпионского программного обеспечения, от которого могли пострадать около 50 тысяч человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики. Об этом сообщили в воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран. Статья на данную тему опубликована на сайте французской газеты Les Echos, а на сайте Forbidden Stories размещено видео с результатами расследования.

Журналисты утверждают, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

В свою очередь, представители NSO Group отрицают данные расследования.

«Мы жестко отвергаем лживые обвинения, содержащиеся в этом сообщении», — сообщили представители компании.

«Мы отмечаем, что NSO Group продает технологии лишь правоохранительным и разведывательным службам благонадежных властей», — отметили они, добавив, что их единственной целью является предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней.

Справка

НПО Forbidden Stories, имеющая также аналогичное французское название Histoires interdites, была создана в ноябре 2017 года французским журналистом, кинодокументалистом и сценаристом Лораном Ришаром. Она получает поддержку от организации «Репортеры без границ». Forbidden Stories занимается вопросами защиты свободы слова, оказывает помощь преследуемым журналистам, продолжает расследования, которые вели оказавшиеся в заключении или убитые журналисты. В частности, речь идет о продолжении расследования, которое начала убитая в 2017 году мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция. Такая работа передается партнеру проекта — Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), в который входят более 90 СМИ мира.

За свои работы Forbidden Stories была удостоена нескольких журналистских премий.