За длинные выходные полиция Литвы составила около 150 протоколов о нарушениях

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За длинные первомайские выходные полиция составила почти сто пятьдесят протоколов о нарушении требований карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

По его словам, в пятницу были составлены 53 протокола, в субботу – 52, в воскресенье – 46.

В минувшие выходные дежурили усиленные силы полиции, должностные лица наблюдали, как соблюдаются карантинные требования.

В интервью радиостанции LRT Р. Матонис сообщил в понедельник утром, что в выходные количество работающих должностных лиц было на треть больше обычного, они следили за местами массовых скоплений людей.

«Действительно, полиция получила сообщения о нарушениях, однако, в общем, мы оцениваем ситуацию как достаточно неплохую. Хотя массы людей были значительными, люди вели себя достаточно порядочно», – сказал он.

За нарушение правил карантина полиция уже оштрафовала более двух тысяч человек.

Кодекс административных правонарушений предусматривает за нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро. При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.