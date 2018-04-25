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TOP,Выборы,Новости,Общество

За границей в первый день зарегистрировались 500 избирателей

В первый день регистрации голосующих за границей заявки подали 500 избирателей, и эта цифра является рекордной, завила глав Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матийошайтите. 

«К этому утру зарегистрировался 491 избиратель, в основном в Соединенном Королевстве  – 132, в Ирландии – 46, в Германии – 43, а также 90 избирателей зарегистрировались для голосования в консульских помещениях посольств», – сказала BNS Л. Матийошайтите.

«На самом деле регистрация очень активная, по сравнению с прежними выборами, у нас были такие цифры только в первые недели регистрации, видно, что интерес большой и эта инерция, которая была в прошлом году, вероятно, сохранена и в этом», – отметила глава ГИК.

Регистрация зарубежных избирателей на сайте ГИК началась в среду в 13 часов. По словам Л. Матийошайтите, последняя дата регистрации голосования по почте в разных странах отличается, а приходящие голосовать в диппредставительство могут это сделать и в день выборов. 

«Если гражданин выбирает голосование в диппредставительстве, то это можно сделать до дня голосования и в день голосования, не обязательно регистрироваться заранее, а выбравшие голосование по почте зависят от соответствующего представительства, мы установили соответствующие сроки с учетом особенностей работы почты», – сказала глава комиссии.

Регистрация проходит на сайте ГИК по адресу: https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkeju-balsuojanciu-uzsienyje-elektronine-registracija.

ГИК отмечает, что все избиратели, проживающие за границей должны зарегистрироваться заново, даже  те, кто постоянно живет за границей уже были внесены в списки голосующих за границей на выборах или на референдумах. 

Эта регистрация необходима для того, чтобы зарубежные литовцы впервые могли голосовать в учрежденном Одномандатном округе литовцев мира. 

На предыдущих президентских выборах и выборах в Европарламент проголосовали соответственно почти 53 тыс. и 40 тыс. граждан Литвы за рубежом. Для сравнения, в парламентских выборах 2016 года приняли участие более 16 тыс. зарубежных избирателей. 

Очередные парламентские выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. 

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