За интеграцию Литвы в ЕС и НАТО Адамкусу вручена Звезда Стульгинскиса

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Во вторник в Сейме Литвы состоялось торжественное вручение новой награды парламента — Звезды им. Александраса Стульгинскиса бывшему президенту Литвы Валдасу Адамкусу.

«Я очень рада тому, что в первый год вручения такой награды она достается экс-президенту Валдасу Адамкусу. (…) Его вклад в безопасность и евроатлантическую интеграцию Литвы огромен, его невозможно переоценить», — заявила перед церемонией спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что война в Украине показала важность членства Литвы в НАТО и Европейском Союзе.

По словам Чмилите-Нильсен, Адамкус показывал и показывает на своем примере, как работает политическая культура, усиленная личностным обаянием и интеллигентностью.

«Я также не сомневаюсь, что и благодаря политической позиции Валдаса Адамкуса во время и после двух президентских сроков сегодня у нас так много сознательных граждан с западным мышлением в государстве», – сказала она.

Эта награда учреждена Сеймом в 2020 году.

Этот знак отличия вручен Адамкусу за его вклад в переговоры о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества — НАТО и Европейскому Союзу.

Парламент также наградил звездой Стульгинскиса сенатора США Ричарда Джозефа Дурбина за его поддержку Литвы в деле укрепления независимости страны и международного дипломатического признания, а также за помощь в развитии литовско-американских межгосударственных отношений.

Награда будет вручена ему позже.

Награда — Звезда им. Александраса Стульгинскиса — была учреждена парламентом по случаю 100-летия провозглашения Учредительного Сейма и Литовской Республики в честь выдающейся личности Стульгинскиса (второй президент Литовской Республики в июне — декабре 1920 года (исполнял обязанности) и в 1922 -1926 годах).

Звезда Стульгинскиса присуждается за вклад в продвижение идей парламентаризма, демократии и государственности. Награда присуждается постановлением Сейма по предложению комиссии до 15 апреля каждого года.

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