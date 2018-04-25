За карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

За период карантина (с 1 марта до 1 июля) в Литве обанкротилось 205 предприятий или почти наполовину меньше, чем за такой же период прошлого годп, показывает исследование, проведенное аналитической компанией Scorify.

Как сообщает Scorify, о надвигающемся банкротстве многих из них еще год назад сигнализировали сокращение числа работников, рост задолженности перед Фондом социального страхования Sodra, суды из-за долгов и превышающие средние рейтинги кредитного риска.

«Вполне вероятно, что процесс банкротств затянут, владельцы предприятий не принимают необходимые решения и ждут второй половины года, когда будет яснее экономическая ситуация и направления бизнеса», — сказал для пресс-релиза глава Scorify Жильвинас Милерюс.

Исследование показало, что проблемы у обанкротившихся в этом году предприятий были еще в начале 2018 года — почти у 40% проверенных предприятий уже тогда не было работников, шли суды из-за долгов.

Сейм в апреле принял Закон о моратории на банкротство и реструктуризацию, который позволяет руководителям предприятий в течение трех месяцев после карантина не обращаться в суд по поводу дела о банкротстве или реструктуризации, или по поводу банкротства во внесудебном порядке.