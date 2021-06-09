За кражу песка с пляжей Сардинии туристы заплатят до 3000 евро

ВВС пишет, что на итальянском острове Сардиния ужесточены штрафы за вынос песка и ракушек с пляжей. Теперь за это придётся заплатить до 3 000 евро. Об этом заявили местные правоохранительные органы.
По их данным, всего 41 человек (в большинстве — туристы) подозревается в краже около 100 кг песка, гальки и ракушек с пляжей. Туристы, а также некоторые итальянцы, помещают вывезенный нелегально песок в бутылки в качестве сувениров или продают его онлайн коллекционерам.
На острове особо ценится знаменитый белый песок, запрет на его вынос с пляжей был введён ещё в 2017 году. Жители Сардинии годами жалуются на кражу «их природных активов», они называют масштабы вывоза песка чрезвычайной экологической ситуацией. С начала 2021 года с туристов было собрано около 13 000 евро штрафов.tourister.ru