За кражу песка с пляжей Сардинии туристы заплатят до 3000 евро

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ВВС пишет, что на итальянском острове Сардиния ужесточены штрафы за вынос песка и ракушек с пляжей. Теперь за это придётся заплатить до 3 000 евро. Об этом заявили местные правоохранительные органы.

По их данным, всего 41 человек (в большинстве — туристы) подозревается в краже около 100 кг песка, гальки и ракушек с пляжей. Туристы, а также некоторые итальянцы, помещают вывезенный нелегально песок в бутылки в качестве сувениров или продают его онлайн коллекционерам.