За лето было выдано почти 12 тыс. разрешений иностранцам работать водителями грузовиков

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Литовским транспортным и логистическим предприятиям в период с 20 мая до 31 августа было предоставлено 11,75 тыс. разрешений работать водителями грузовиков на международных грузоперевозках.

Координатор Службы занятости (СЗ) по трудоустройству граждан третьих стран Эрнеста Варнайте говорит, что после того, как в мае истекает квота, работодатели, желающие трудоустроить водителей-иностранцев, должны обратиться по этому вопросу в Службу занятости.

СЗ только в июле и августе предоставила более 9 тыс. разрешений работать гражданам третьих стран – больше, чем в первом полугодии (8,1 тыс.), и в 7,6 раза больше, чем за две летних месяца прошлого года (1,2 тыс.).