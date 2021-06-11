За Литву всеобщего благосостояния

В своем первом обращении в прошлом году Г. Науседа подчеркнул цель Литвы быть справедливым, «зеленым», инновационным государством благосостояния. Он также отметил, что в деле создания государства нужно больше уважения, диалога и взаимного доверия.

Кризис в здравоохранении превратился в кризис доверия

Начиная свое обращение, президент подчеркнул, что «в критических ситуациях как под увеличительным стеклом проявляются наши слабые и сильные стороны. В такие минуты мы ясно видим, в чем мы сильны и что нам нужно укрепить, а зло уже не скрывается – значит, становится уязвимым».

Пандемия коронавируса стала кризисом не только в здравоохранении, но и кризисом доверия, совместного проживания, заявил президент Литвы Г. Науседа.

«Мы видим, что кризис общественного здравоохранения оказал давление не только на экономику, но и на систему образования, а в итоге превратился в кризис сосуществования и доверия. Литовский народ, который отличается своим терпением и выдержкой, стал свидетелем того, как политики вязнут в выборе бесплодных склок и неспособности прислушаться при выборе», – заявил глава государства в своем втором ежегодном обращении.

«По мере того, как власть демонстрирует неуверенность, мечется, меняет решения, не способна планировать на шаг вперед, растет и нагрузка на общество», – заявил он.

По словам президента, после последнего тяжелого года мы смотрим друг на друга словно чужие.

«Приспосабливаться должны не только наши медицинские работники и система здравоохранения. Часть наших детей до сих пор не вернулась в школы, студенты не встречаются в аудиториях. Целый ряд секторов экономики и учреждений культуры остановили свою деятельность и до сих пор ее полностью не возобновили. Люди потеряли работу. Неуверенность в завтрашнем дне коснулась всех нас», – отметил он.

«Поэтому сегодня я выражаю благодарность вам, жителям Литвы, за вашу стойкость и самообладание. За то, что вы не опустили руки, помогали друг другу, сумели выстоять и не сломаться».

Ахиллесова пята взаимодействия

Слишком низкий уровень взаимодействия науки и высшей школы остается ахиллесовой пятой Литвы, заявил президент страны.

«К сожалению, нашей ахиллесовой пятой все еще остается слишком слабое взаимодействие между высшими учебными заведениями и бизнесом», – заявил глава государства.

«Складывается впечатление, что предпринимателям иногда не хватает веры, а ученым – уверенности в собственных силах. Все вместе мы способны разорвать этот порочный круг», – акцентировал он.

По словам президента, распространение инноваций не может больше ждать изменений в системе образования, поэтому следует действовать «здесь и сейчас».

«Во-первых, необходимо последовательно, по меньшей мере до 2% ВВП, увеличивать финансирование научных исследований и экспериментальных разработок. Во-вторых, в наших государственных структурах мы должны создать сеть должностных лиц, ответственных за инновации, через которую мы могли бы более эффективно координировать политику в сфере инноваций», – сказал Г. Науседа.

«В-третьих, опираясь на научно-исследовательскую базу и фундаментальные исследования, мы должны более активно участвовать в международных научных структурах», – перечислил президент.

Он акцентировал роль образования в расширении достижений страны, критиковал непоследовательные реформы, которые идут уже три десятилетия, призвал партии в этом году подписать национальное соглашение по образованию.

«Осознавая, что образовательные инициативы превращаются в результаты спустя много лет или десятилетий, мы должны начать действовать как можно скорее», – подчеркнул президент.

Среди представленных Г. Науседой в прошлом году предложений по укреплению инновационного климата было и предложение учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.

Сейчас Литва выделяет на научные исследования и экспериментальное развитие менее 1% ВВП, по этому показателю она значительно отстает от среднего показателя в странах Организации экономического развития и сотрудничества. Г. Науседа назвал это осенью прошлого года «позорным».

В правительственной программе поставлена цель выделять к 2024 году на научно-экспериментальное развитие до 1,5% ВВП.

Об исключительной роли Литвы

«Только чувствуя себя сильными и сплоченными внутри страны, мы сможем получить больше внешнеполитических рычагов. Мы сможем убедительно говорить с Европой и миром, консолидировать союзников и определять международные решения», – говорит Г. Науседа.

«Не прозвучит слишком громко, но от нашей способности противостоять давлению со стороны восточных соседей, по крайней мере, частично зависит устойчивость всего демократического Запада», – подчеркнул он.

Президент считает, что в связи с ухудшением отношений с восточными соседями Литва должна противостоять их давлению, добиваться стабильности в регионе и укреплять оборонные мощности.

«За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа», – заявил Г. Науседа в своем ежегодном обращении.

Под этим он подразумевал имевший место в конце мая инцидент с принудительной посадкой в Минске белорусскими службами самолета Ryanair, летевшего в Минск, и арест бывших на его борту блогера Романа Протасевича и Софии Сапеги.

После этого события напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось. В последнее время Литва отмечает значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны и подозревает, что должностные лица этой страны сами тому способствуют.

Г. Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран.

По его словам, важнейшей задачей сегодня является необходимость вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», – сказал президент.

«Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходит у ее границ, – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей», – добавил он.

Глава государства также отметил, что в Балтийских странах следует укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны, а для активного сдерживания важно вовлечение США в нашу региональную безопасность.

«Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам», – сказал Г. Науседа, отметив, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

По его словам, Литва и сама должна заботиться о безопасности своего государства, последовательно увеличивать оборонные расходы до 2,5 % ВВП к 2030 году, укреплять военный потенциал, активно участвовать в международных миссиях, начинать воспитание гражданского общества «со школьной скамьи».

По словам Г. Науседы, Литва также должна сохранять внимание к Программе Восточного партнерства Евросоюза.

«Мы не можем допустить, чтобы отдельные неудачи или разочарования затмевали те усилия, которые прилагаются в Украине, Молдове и Закавказье. Литве в этом вопросе принадлежит исключительная, я бы даже сказал, историческая роль», – сказал он.

«Не опускать руки» в вопросе БелАЭС

Гитанас Науседа призвал правительство «не опускать руки» в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС, поскольку Литва продолжает утверждать, что применяемая Латвией и Эстонией методика торговли позволяет попадание на рынок Балтийских стран белорусской электроэнергии.

«Предвыборные обещания могли стереться из памяти, стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому напоминаю, что электроэнергия из Островца все еще может поступать в Литву. Я призываю правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами», – сказал глава государства.

Президент также напомнил о собственном предложении переноса начала синхронизации на более ранний срок и проведения уже в 2023 году испытания работы электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме.

«Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжать укрепление энергетической независимости Литвы», – акцентировал руководитель страны.

Об ответственности политиков

Президент призвал политиков повернуться лицом к людям и услышать их проблемы и их боль.

«Это будет сложно сделать при разделении жителей Литвы на «своих» и «чужих», «прогрессивных» и «деревенских». Только если мы будем разговаривать друг с другом, а не ругаться и угрожать, мы сделаем широкий шаг к сильному, готовому к переменам гражданскому обществу», – говорит он.

«Мы еще не созрели как демократическое государство, если политики относятся к гражданам как к статистическим единицам, голос которых нужен один раз в несколько лет во время выборов. С каких пор мы начали бояться своего народа? Боялись ли мы их голоса во времена Саюдиса?», — отметил президент.

По его мнению, «мы еще не стали зрелой демократией, если мы начинаем принижать собственных граждан, у которых есть иное мнение, чем у представителей министерства правды, которые сами себя посадили на трон и утвердились в публичном пространстве».

Завершая доклад, глава государства отметил, что «демократия не высечена в камне» и «ей в любой момент может навредить жажда власти той или иной политической силы».

По словам Г. Науседы, демократию «могут выбить из равновесия нарастающая социальная и экономическая напряженность, разочарование людей в справедливости и дефицит солидарности в обществе».

«Однако демократия обладает огромной силой, чтобы противостоять испытываемым трудностям, пробудить общественную энергию и вести вперед», – сказал он.

«Наш народ имеет право требовать ответственности от избранных политиков и общими силами строить сильную, справедливую, «зеленую» и инновационную – нашу общую – Литву всеобщего благосостояния», – отметил Г. Науседа.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ